Business Insider предсказывает России успех на поле боя благодаря использованию планирующих бомб

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Россия наносит удары по Украине планирующими бомбами, что позволяет ей поражать украинские силы, сохраняя при этом свои самолёты на безопасном расстоянии, пишет Business Insider, ссылаясь на заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. А чтобы сбить такой самолёт, выпускающий бомбы, Украине нужно переместить системы ПВО ближе к линии фронта, где они будут подвергаться большему риску, поясняет издание.



AP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ сбросила на Украину 700 планирующих бомб с 18 по 24 марта. Широкое использование этих бомб он назвал «главным преимуществом РФ на поле боя сейчас», пишет Business Insider.

Хотя РФ начала их использовать ещё в прошлом году, но с начала этого года стала делать это чаще. Так, американский аналитический центр «Институт изучения войны» написал, что российские силы применили массированные удары планирующих бомб при захвате Авдеевки.

В арсенале РФ множество планирующих бомб. Их особенность в том, что самолёты их выпускают издалека, то есть сами бомбардировщики можно уберечь от опасности во время атаки. И единственный способ противостоять этой тактике — это сбивать самолёты с бомбами, для чего нужно достаточное количество современных систем ПВО на фронте, заявил Кулеба, отметив, что «сильная ПВО на линии фронта позволит нашим войска не только не сдать позиции, но и заставить русских отступить».

Впрочем, Украина уже несколько месяцев бьёт тревогу из-за нехватки боеприпасов и средств противовоздушной обороны, отмечает автор статьи. В Институте изучения войны заявили, что, если допустить деградацию украинских систем ПВО, это «позволит российским силам значительно увеличить масштабы ударов планирующими бомбами и, возможно, даже позволит российским силам проводить рутинные крупномасштабные авиационные операции против ближнего тыла украинской логистики и городов с разрушительными последствиями». При этом, по словам аналитиков центра, расширенные авиационные операции «могут позволить российским силам значительно снизить боевые возможности Украины и изолировать участки поля боя», чтобы достигнуть значительных успехов.