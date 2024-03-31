 

Экономическая нестабильность и представление материнства в самых мрачных тонах — Times о том, почему британки больше не хотят иметь детей

31.03.2024, 9:20, Новости дня
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Впервые в истории уровень рождаемости в Великобритании упал ниже 1,5 на женщину, что связано с нестабильной экономической ситуацией и тем, что материнство в западном обществе рисуется только в мрачных тонах, пишет в статье в The Times Дженис Тёрнер. При этом, как предупреждает Тёрнер, подобное падение рождаемости приведёт к периоду «ошеломляющих социальных изменений».


АР

В Великобритании наблюдается стремительное снижение рождаемости, которое грозит стране серьёзными социальными и экономическими последствиями. Так, пишет в своей статье в The Times Дженис Тёрнер, впервые в истории уровень рождаемости в Великобритании упал ниже 1,5 на женщину, что значительно ниже 2,1, обеспечивающих стабильность численности населения.

Снижение рождаемости, конечно, характерно не только для Великобритании. Низкий коэффициент рождаемости также наблюдается в таких странах, как Испания, Италия, Ирландия, и даже в одних из самых равноправных стран на земле с щедрыми родительскими пособиями — Дании, Швеции и Финляндии. Когда в 2016 году Китай отказался от своей политики «одного ребенка», китайцы не спешили увеличивать численность своих семей.

По мнению Тёрнер, какой бы ни была страна, культура или религия женщины, как только у неё появляется выбор иметь меньше детей — будь то получение образования или выход на работу, — она неизменно им воспользуется. В развитых странах у женщин есть множество вариантов выбора, а стигматизация бездетности уходит в прошлое. Напротив, в западном обществе материнство теперь рисуется исключительно в самых мрачных тонах. Многочисленные телевизионные шоу и даже литература рисуют матерей женщинами, постоянно находящимися на грани нервного срыва, пытающимися добиться благосклонности от других родителей, которых они презирают.

Для снижения рождаемости есть и реальные экономические причины: возрастающие расходы на жильё и уход за детьми, стагнация заработной платы и в целом ненадёжная занятость. Например, очень часто семьи с детьми в Великобритании указывают на астрономические расходы на детские сады в стране: каждый пятый родитель говорит, что плата за них составляет более половины заработной платы семьи.

При этом, как прогнозируют исследования, подобное падение рождаемости в крупнейших западных странах приведёт к периоду «ошеломляющих социальных изменений». Предполагается, что для поддержания государственных услуг и экономического роста таким странам, как Великобритания, придётся полагаться на приток иммиграции.


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