Хоть и подозрительная, но слишком уж длинный язык – фейковый американский «журналист» — о возможной роли Нуланд в теракте в «Крокусе»

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Увольнение Виктории Нуланд с поста замглавы Госдепа США перед терактом в Подмосковье выглядит «подозрительно», отметил в эфире YouTube-канала Judging Freedom журналист Кайл Ансалоун. Вместе с тем, как напомнил Ансалоун, если теракт и был организован ЦРУ, Нуланд вряд ли была вовлечена в его планирование: она уже давно пользуется репутацией человека, который не умеет хранить секреты.

Предположим, что в итоге выяснится, что приказ осуществить этот теракт отдала Виктория Нуланд, — ну то есть до своего увольнения.

КАЙЛ АНСАЛОУН, редактор antiwar.com: Её причастность, конечно, не исключена — ведь она, судя по всему, была серьёзно вовлечена в планирование подрыва «Северного потока — 2». Впрочем, эта деталь меня всё-таки наталкивает на кое-какие сомнения в том смысле, что, если ЦРУ планировали что-то подобное, там тогда бы вообще не стали включать Нуланд в процесс соответствующих обсуждений, так как она показала, что у неё очень длинный язык.



Если не ошибаюсь, об этой проблеме упоминал Сеймур Хёрш, когда писал о подрыве: по его словам, Нуланд были недовольны, ведь она с Байденом на пару заранее стали болтать о том, что «Северные потоки» могут быть подорваны. Поэтому я подозреваю, что Виктория Нуланд в данном случае больше имела в виду в своём выступлении применение ракет Storm Shadow на Украине — просто исходя из того, что, на мой взгляд, такую информацию ей бы на тот момент не доверили.



Однако и её уход, и всё остальное, включая слив, или даже скорее заявление Госдепа о возможном теракте в Москве, выглядят крайне подозрительно.

Дата выхода в эфир 28 марта 2024 года.