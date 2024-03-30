В случае войны с Россией американская армия (якобы) понесёт ужасающие потери

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Сегодня в США всё чаще слышны призывы к оружию против России, но, даже если Америка и выиграет такую войну на поле боя, она всё равно проиграет. Как пишет American Thinker, американская армия понесёт ужасающие потери и, когда это произойдёт, страну ждёт повторение Вьетнама.



AP

Сегодня в США всё чаще слышны призывы к оружию против РФ не только от СМИ, но и от влиятельных республиканцев. Однако как пишет автор American Thinker, даже если США и выиграют такую войну на поле боя, они всё равно проиграют, ведь в войне с Россией американская армия понесёт ужасающие потери и, когда это произойдёт, американцев ждёт повторение Вьетнама.

Как отмечает автор материала, в недавнем интервью основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс выступил за прекращение конфликта на Украине: «Даже уродливый мир лучше идеальной войны, как бы себе кто её ни представлял». Он также добавил: «Западный ВПК жалок. Нельзя превзойти «русского медведя» в традиционной войне».

У США не хватит средств на такую войну, и нынешняя армия не приведёт Америку к победе. У США катастрофически не хватает ни живой силы, ни промышленной базы для производства оружия в достаточных количествах, чтобы удовлетворить потребности войны такого масштаба.

К этому стоит добавить и кадровые проблемы в армии США. Ситуация настолько ужасна, что Пентагон даже не требует от будущих военных диплома об окончании средней школы. Также в войска уже берут даже людей с судимостью.

«Как и многие читатели American Thinker, я надеюсь и уповаю на победу Трампа в ноябре, поскольку это единственный путь возродить нашу некогда великую республику», — заключает автор статьи.