FP – Киеву припомнят захват европейских рынков, когда будут принимать в ЕС

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Еврокомиссия предложила Украине ещё год свободного доступа к единому европейскому рынку, пишет Foreign Policy. Это позволит Киеву получить порядка €1 миллиардов в виде экспортных поступлений, но вызывает гнев многих стран на периферии ЕС. Они жалуются на захват своих рынков и могут припомнить Украине обиды, когда будут решать вопрос её членства в Евросоюзе.



AP

Европейская комиссия разработала компромиссный план, чтобы предложить Киеву ещё год беспошлинного доступа к единому европейскому рынку, одновременно пытаясь угодить собственным обозлённым фермерам, пишет Foreign Policy. Такой доступ позволяет Киеву получать порядка €1 млрд в год в виде экспортных поступлений. Но фермеры в восточных странах ЕС, особенно в Польше, протестуют против импорта украинских продуктов питания: они даже заблокировали границы в знак протеста против того, что, по их словам, лишает их средств к существованию, пишет Foreign Policy.

Попытка Европы предложить Украине такой способ жизнеобеспечения вызвала гнев групп с огромным политическим влиянием, которые чувствуют угрозу появления нового торгового соперника. Это наиболее заметно в Польше, которая всячески поддерживала Киев, но в последние месяцы заметно охладела к нему.

Согласно недавним опросам общественного мнения, поддержка среди поляков дальнейшей помощи Украине резко падает, и это особенно верно среди более правых избирателей (как и во многих странах Европы). Одной из главных причин такого снижения поддержки является борьба, которую польские фермеры ведут против того, что они считают потоком дешёвой иностранной еды, отмечает издание.

«Этот вопрос стал очень токсичным во внутренней политике. В Польше становится всё больше критических голосов», — заявил Пётр Бурас, глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR). «Это парадокс: Еврокомиссия говорит о более постепенной интеграции с Украиной и единым рынком, а мы говорим о постепенном закрытии единого рынка для Украины».

Последнее предложение Еврокомиссии предполагает продление доступа Украины на рынок ЕС ещё на год, но с более жёсткими базовыми квотами, что обойдётся Киеву примерно в €350 миллионов в год. Украинское фермерское лобби уже осудило такое сползание к «протекционизму». Но даже эта компромиссная мера ещё должна пройти через Европейский парламент, где она может столкнуться с дальнейшими попытками противодействия, отмечает газета.

Существует риск того, что эта незначительная поддержка, которую сегодня оказывает Европа Украине посредством помощи в торговле, может в ближайшие годы оказаться «отравленной чашей». Многие ожидают, что после окончания конфликта Украина продолжит свой десятилетний путь к членству в ЕС — шаг, который в итоге потребует одобрения всех нынешних государств-членов.

«Если судить по Варшаве, украинцам следует быть немного более осторожными, когда они настаивают на большей либерализации», — заявил Бурас. «В конце концов, украинцы зависят от поддержки Польши при вступлении в ЕС».