GT – РФ и Китай почти полностью перевели свои трансграничные расчёты в нацвалюты

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Сейчас уже около 92% трансграничных торговых расчётов между Москвой и Пекином осуществляется с использованием российских рублей и китайских юаней, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе недавнего выступления на Боаоском азиатском форуме. Он подчеркнул, что РФ настроена активно развивать партнёрские отношения, а также призвал все страны глобального Юга укреплять сотрудничество и объединяться, чтобы решать международные проблемы сообща на фоне растущей неопределённости, пишет Global Times.



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Торговля между Россией и Китаем в настоящее время почти полностью осуществляется в национальных валютах. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук во время своего недавнего выступления перед участниками дискуссионной панели «Восход глобального Юга» на Боаоском азиатском форуме (БАФ), который проходит в южно-китайской провинции Хайнань, пишет Global Times.

Заместитель председателя правительства РФ пояснил, что уже около 92% трансграничных торговых расчётов между двумя странами осуществляется с использованием российских рублей и китайских юаней. Россия намерена и дальше укреплять финансовые связи с другими странами, чтобы в перспективе отказаться от использования доллара США в пользу альтернативных вариантов, стремясь обеспечить стабильность и безопасность местных валют, также подчеркнул Оверчук.

По его словам, динамичные и стабильные отношения Москвы с Пекином исторически базируются на взаимном уважении и принципах взаимовыгодного партнёрства. РФ продолжит активно развивать двустороннюю торговлю и продвигать новые проекты в разных сферах, отметил российский вице-премьер.

Он также призвал страны глобального Юга укреплять сотрудничество и объединяться, чтобы решать проблемы сообща на фоне растущей неопределённости. Россия открыта для партнёрства и надеется расширить доступ к рынкам, стимулируя создание международных транспортных коридоров и развитие трансграничной торговли при участии этих стран, заявил Оверчук.

Эти заявления прозвучали на фоне растущего интереса к осуществлению торговых операций в местной валюте и стремлению многих стран отказаться от использования доллара, чтобы снизить риски и затраты, отмечается в статье. Статистика также свидетельствует, что объёмы двусторонней торговли между Китаем и Россией продолжают расти: если в 2022 году эта цифра составляла $190 млрд, то в 2023 году она выросла на 26,3% и превысила $240,1 млрд.