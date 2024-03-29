 

США разваливаются по вине демократов во главе с Байденом

29.03.2024, 18:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

США разваливаются прямо на глазах у американцев и виной всему политика Демократической партии во главе с президентом Джо Байденом, заявил в эфире телеканала Fox News ведущий Грег Гатфелд. По словам Гатфелда, американское правительство сосредоточено на политике идентичности и иностранных конфликтах, вместо того чтобы заниматься важнейшими аспектами жизни американских граждан: системой правосудия, экономикой и образованием.

Задумайтесь над этим: города, границы, самолёты, поезда, автомобили, мосты, корабли, система правосудия, экономика, биология, образование, жильё, наши стареющие политики. При этом раньше у нас были поезда, которые не сходили с рельсов; двери, не отрывавшиеся от самолётов; мошенники, остававшиеся в тюрьмах; сквоттеры, не занимающие дома; извращенцы, не посещающие школы; законодатели, не вводившие себе эмбриональные препараты, чтобы пережить этот день.

Но вот, что происходит, когда ответственные лица сосредоточены на политике идентичности, иностранных конфликтах, социальных сетях и женщинах с мужскими половыми органами… это техническая фраза. Конечно, не всё из этого списка вина Байдена, но создаётся ощущение, что именно это происходит при хроническом пренебрежении проблемами. И пример тому мы видели на этой неделе, когда буквально обрушился мост. Это был не первый случай, когда этот корабль во что-то врезается: в Бельгии он врезался в причал — к счастью, в тот раз никто не пострадал и не погиб. В этот раз не так повезло.

Вероятность того, что что-то пойдёт не так, выше, когда все остальные системы разрушаются, и разрушаются из-за пренебрежения ими, когда всё наше внимание сосредоточено на чём-то другом. Единственное, что, как кажется, работает отлично, — наши смартфоны. Разве не забавно, что все вещи, которые вредны для наших детей, сделаны детьми? Круговорот жизни…

И тот факт, что активисты в средствах массовой информации сразу перешли к разговорам о переименовании моста, — это ещё один признак того, насколько мы несерьёзны как общество. Кратчайшее расстояние между двумя точками — расстояние между несчастным случаем с жертвами и обвинениями в расизме.

Дата выхода в эфир 29 марта 2024 года.


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