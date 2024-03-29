Европа хочет сократить отставание от России в оборонном производстве

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США и Европа почти в три раза отстают в производстве боеприпасов от России, рассказывает France 2. Макрон требует нарастить темпы на оборонных производствах Франции, потому что сейчас тех снарядов, которые они выпускают за год, Украине хватит только на десять дней.

АНН-СОФИ ЛАПИКС, ведущая France 2: Добрый вечер, Стефани Перес!

СТЕФАНИ ПЕРЕС: Добрый вечер!

АНН-СОФИ ЛАПИКС: Глава государства так торопит оборонные компании, потому что мы, французы и европейцы, должны сократить отставание с Россией.

СТЕФАНИ ПЕРЕС: Да, например, в вопросе производства снарядов. В то время как США и Европа вместе производят 1,2 миллиона снарядов в год, РФ производит почти в три раза больше. Такой результат возможен благодаря экономике, которая сконцентрирована на войне. Создано 500 тысяч дополнительных мест, а заводы работают круглосуточно.

Это видно на поле боя, посмотрите. Согласно данным НАТО, сейчас РФ запускает почти 10 тысяч снарядов в день, а Украина, со своей стороны, — только 2 тысячи. Для сравнения, годового производства Франции хватит Украине, чтобы продержаться… около десяти дней.

Что также ставит вопрос о запасах союзников Украины. Данные засекречены, но они на самом низком уровне.

АНН-СОФИ ЛАПИКС: Перед Россией тоже стоит задача по производству танков.

СТЕФАНИ ПЕРЕС: Конечно, танки — один из ключевых факторов. Согласно британскому исследованию, РФ за два года потеряла 3 тысячи танков, то есть 85 процентов. Их производство стало национальным приоритетом. Сейчас заводы выпускают по 100 танков в месяц. Задача — нарастить темпы, поэтому РФ сейчас ставит всё на танки.

Однако эта же задача стоит и со стороны Украины и её союзников, потому что, например, Германии нужно от 8 до 12 месяцев для производства своих знаменитых танков Leopard. Германия пытается выпускать три танка в месяц, однако это очень маленькое число в сравнении с нуждами Украины.

АНН-СОФИ ЛАПИКС: Спасибо, Стефани!

Дата выхода в эфир 27 марта 2024 года.