 

У съехавшего от жены Кологривого появился шанс вернуться домой к семье после ареста

29.03.2024, 14:06, Новости дня
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С начала следующей недели Никита Кологривый вернется на съемочную площадку после вынужденного отсутствия. Актер отбывал административный арест в течение семи суток за инцидент в баре в Новосибирске, где он проводил время с друзьями после работы.

В состоянии алкогольного опьянения он укусил сотрудницу заведения за ногу и подрался с охранником, что привело к его задержанию. Несмотря на это, сообщения от источников говорят, что девушка, которую укусил Кологривый, не имеет претензий к артисту.

Вокруг актера стремительно распространяются различные слухи. Один из них гласит, что из-за инцидента в Новосибирске Никиту Кологривого лишили роли Владимира Жириновского. Однако режиссер фильма опроверг это утверждение, пояснив, что кастинг еще не проводился, а решение о составе актеров не было принято.

Очевидно, что Никите Кологривому стоит задуматься о перемене своего образа жизни, чтобы избежать новых проблем. Его коллеги отмечают, что ранее для актера семья была важным мотивирующим фактором. Существует надежда, что его жена Александрина простит его и они снова будут вместе, что может стать ключом к улучшению как профессиональной, так и личной жизни Никиты.

Стоит отметить, что в настоящее время Никита и Александрина живут отдельно, но многие надеются, что это временное разделение скоро будет преодолено, и семья снова будет вместе. Пока Александрина занята театральными постановками и съемками, ее родители помогают ей воспитывать маленькую дочь.


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