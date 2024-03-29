 

Юлия Барановская откровенно рассказала о желании родить четвертого ребенка

29.03.2024, 11:55, Новости дня
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Ведущая популярного шоу “Мужское/Женское” всегда подчеркивала, что для нее семья находится на первом месте. Об этом можно судить по поступкам знаменитости.

Юлия Барановская является многодетной мамой, которая воспитывает троих наследников от Аршавина: 18-летнего Артема, 15-летнюю Яну и 11-летнего Арсения. Ведущая не против того, чтобы в будущем у нее появились еще дети.

На мероприятии Art Russia, где присутствовал и ее сын, Юлия призналась, что у нее есть огромное желание иметь четверых или даже пятерых детей. Она подчеркнула, что в ее картине мира детей нельзя планировать, нужно просто стремиться к этому, независимо от количества или пола.

Барановская убеждена, что дети приносят только радость и умножают любовь в семье. Мамину мечту понимают ее дети понимают, как никто другой. Стоит отметить, что ее младший сын Арсений слегка ревнует к идее о появлении нового ребенка. Мальчик, по словам Юлии, переживает за старшего брата Артема, которому, как он считает, уделяется меньше внимания.

Однако опытная мама продолжает объяснять сыну, что дети – это прекрасно. Юлия верит, что с появлением нового ребенка человек ничего не теряет, а наоборот, многое приобретает. Дети не забирают у нас чего-то, они умножают нашу любовь и радость.


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