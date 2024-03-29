 

Певица Шакира закрутила роман со звездой сериала “Эмили в Париже”

29.03.2024, 6:20, Новости дня
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Слухи стали появляться после того, как Лависконт снялся в новом клипе Шакиры на песню “Puntería”, рассказывающем романтическую историю.

Позже стали поступать сообщения о том, что Шакира и Лависконт были замечены в Нью-Йорке, обедая вместе. После этого пара уехала в одной машине.

Ранее певицу подозревали в романах с известными мужчинами после ее расставания с футболистом Жераром Пике, от которого у нее двое детей. Артистке приписывали романы с актером Томом Крузом, певцом Рау Алехандро и гонщиком Льюисом Хэмилтоном, однако эти слухи официально не подтвердились.
В одном из свежих интервью Шакира заявила, что посвятила много времени и энергии своим отношениям с Пике, пожертвовав своей карьерой. “Я на долгое время сделала паузу в музыкальной карьере, чтобы быть рядом с Жераром и поддерживать его в его футбольных начинаниях. Я сделала множество жертв ради любви”, — говорила она.

Шакира рассталась с Пике летом 2022 года из-за измены. Футболист начал встречаться с молодой женщиной по имени Клара Чиа. Шакира открыто рассказывала о своих переживаниях в свете этой ситуации, давая многочисленные интервью.
Она даже записала песню о своей бывшей половинке, в которой отразила свое разочарование, считая себя замененной более дешевой копией. Недавно также стало известно, что Шакира выпустит документальный фильм о своей жизни “После Жерара Пике”.


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