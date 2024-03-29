 

СМИ: Подробности диагноза Кейт Миддлтон не будут публиковаться из-за медицинской тайны

29.03.2024, 3:00, Новости дня
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Принцесса Уэльская сообщила о том, что проходит курс превентивной химиотерапии после плановой операции на брюшной полости, При этом она не уточнила конкретный диагноз рака.

Официальный представитель Кенсингтонского дворца подчеркнул, что даже при королевском статусе Кейт Миддлтон, как и любой другой гражданин, имеет право на медицинскую тайну, поэтому дополнительные детали не обнародуются.

Следует отметить, что общественность сама стала давить на принцессу, требуя раскрыть диагноз. С момента операции в январе вокруг здоровья Кейт появилось множество спекуляций, некоторые из которых были далеки от реальности.

Родители Кейт, Кэрол и Майкл Миддлтон, всегда поддерживают свою дочь в трудные моменты. Хотя их появление в прессе не так часто, источники утверждают, что они надежные опоры для принцессы в ее борьбе с болезнью.

Ранее СМИ сообщали о том, что принц Уильям испытывает большой стресс из-за болезни жены, проблем с братом и публичного внимания. Ситуация стала еще более сложной из-за того, что отец Уильяма, Карл III, также борется с онкологическим заболеванием.


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