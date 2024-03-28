 

Несмотря на протесты фермеров в ЕС договорились ещё на год продлить для Украины режим беспошлинной торговли

28.03.2024, 16:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Члены Европейского союза достигли непростого компромисса по продлению так называемых автономных торговых мер, которые предоставляют Киеву практически неограниченный доступ на европейский рынок, пишет Bloomberg. К этому соглашению удалось прийти несмотря на протесты фермеров в Европе, которые, среди прочего, выступали против импорта украинской продукции в Евросоюз.


AP

Страны — члены Евросоюза достигли трудного компромисса по продлению беспошлинной торговли с Украиной ещё на год, пишет Bloomberg. Произошло это на фоне того, как фермеры по всему блоку протестуют против импорта украинских продуктов питания.

Продление так называемых автономных торговых мер, которое ещё должно получить одобрение Европарламента, позволит Киеву сохранить практически неограниченный доступ к рынку ЕС до 5 июня 2025 года.

Члены блока в целом поддержали этот шаг, но некоторые настаивали на том, чтобы Брюссель предоставил защитные механизмы в отношении таких продуктов, как кукуруза, мясо птицы, сахар и яйца, на случай, если импорт этой продукции превысит прежние объёмы.

Как отмечает издание, продление мер свободной торговли с Украиной было одной из центральных тем протестов фермеров, прокатившихся по всей Европе в последние недели.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Foreign Affairs – США терпят провал на Ближнем Востоке, пытаясь менять его с помощью насилия

29.03 / Foreign Affairs – США терпят провал на Ближнем Востоке, пытаясь менять его с помощью насилия

29.03 / Хабек признал – из-за «российской угрозы» Германия торопится закупаться оружием

29.03 / Вопреки западным санкциям РФ удвоила импорт взрывчатых веществ

29.03 / США разваливаются по вине демократов во главе с Байденом

29.03 / Европа хочет сократить отставание от России в оборонном производстве

29.03 / У съехавшего от жены Кологривого появился шанс вернуться домой к семье после ареста

29.03 / Юлия Барановская откровенно рассказала о желании родить четвертого ребенка

29.03 / Принц Уильям пристрастился к алкоголю из-за стресса на фоне борьбы Кейт Миддлтон с раком

29.03 / Певица Шакира закрутила роман со звездой сериала “Эмили в Париже”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика