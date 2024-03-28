 

Объявлено о возвращении Андрея Губина на сцену в честь его 50-летия

28.03.2024, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В конце 90-х Андрей Губин был одной из ведущих звезд отечественной эстрады. Его карьера казалась весьма перспективной, а будущие годы сулили успех. Однако все изменилось в 2010 году, когда артист внезапно объявил о своем уходе из музыкальной индустрии. С тех пор Губин перестал выпускать новые песни и практически не появлялся на публике.

Недавно артист решил поделиться правдой о причинах своего исчезновения. Оказалось, что проблемы со здоровьем были настоящей причиной его молчания. С раннего детства Губина мучили ужасные боли и спазмы, которые превратили его жизнь в настоящий кошмар.

Видимо, артист сейчас постепенно возвращается к музыкальной деятельности и планирует снова выйти на сцену. 30 апреля Губину исполнится 50 лет. Продюсер Игорь Крутой объявил, что артист планирует отметить свой юбилей во время знаменитого музыкального фестиваля “Новая Волна”, который пройдет в Сочи.

Поклонники Губина выразили надежду на то, что благодаря поддержке коллег артист сможет вернуться к прежней творческой жизни. Конечно, из-за своего здоровья он не сможет активно гастролировать, но фанаты уверены, что любовь к музыке поможет Губину преодолеть все трудности.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Foreign Affairs – США терпят провал на Ближнем Востоке, пытаясь менять его с помощью насилия

29.03 / Foreign Affairs – США терпят провал на Ближнем Востоке, пытаясь менять его с помощью насилия

29.03 / Хабек признал – из-за «российской угрозы» Германия торопится закупаться оружием

29.03 / Вопреки западным санкциям РФ удвоила импорт взрывчатых веществ

29.03 / США разваливаются по вине демократов во главе с Байденом

29.03 / Европа хочет сократить отставание от России в оборонном производстве

29.03 / У съехавшего от жены Кологривого появился шанс вернуться домой к семье после ареста

29.03 / Юлия Барановская откровенно рассказала о желании родить четвертого ребенка

29.03 / Принц Уильям пристрастился к алкоголю из-за стресса на фоне борьбы Кейт Миддлтон с раком

29.03 / Певица Шакира закрутила роман со звездой сериала “Эмили в Париже”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика