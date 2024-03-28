СТРАНА – в Польше уволили генерала, отвечавшего за подготовку украинских военных

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Министерство обороны Польши объявило об увольнении генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского, который вместе с американскими военными отвечал за подготовку украинских солдат. Как пишет «СТРАНА», хотя Минобороны страны не приводит подробностей, говорится, что речь идёт о «расследовании по допуску к государственной тайне» польского генерал-лейтенанта.



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Министерство обороны Польши объявило об увольнении генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского. Как пишет «СТРАНА», он вместе с американскими военными отвечал за подготовку украинских солдат.

Генерал-лейтенанта Громадзинского решили отозвать с должности командира Европейского корпуса (Eurocorps) — группы сил быстрого реагирования, базирующейся в Страсбурге.

В сообщении польского оборонного ведомства отмечается, что основанием для отзыва генерала стало начало проверки военной контрразведки в связи с «получением новой информации об офицере».

Хотя Минобороны страны не приводит подробностей, говорится, что речь идёт о «расследовании по допуску к государственной тайне» польского генерал-лейтенанта.

«На должность, которую занимал генерал-лейтенант Ярослав Громадзинский, будет немедленно назначен другой офицер», — сообщил спикер Министерства обороны Польши Януш Сеймей.

Громадзинский возглавил Еврокорпус в июне 2023 года. В последние месяцы генерал также служил в Международной группе поддержки Украины в немецком Висбадене и вместе с американскими офицерами отвечал за подготовку украинских военных.