 

Politico – споры об украинском экспорте подрывают шансы Киева на вступление в ЕС

28.03.2024, 11:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Попытки ограничить украинскому продовольствию беспрепятственный доступ в Евросоюз — предвестник более серьёзных проблем для Киева. При сохранении текущих правил он может стать крупнейшим бенефициаром сельскохозяйственных субсидий, что только ещё больше разгневает европейских фермеров, пишет Politico.


AP

Вся эта суета вокруг экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз может быть только началом. Ссора между членами организации по поводу того, следует ли предоставить стране ещё один год беспрепятственного доступа к своим рынкам, вероятно, окажется предвестником того, что произойдёт, когда начнутся серьёзные переговоры о её вступлении, пишет Politico.

В то время как Киев стремится к более тесным связям с Брюсселем, остаётся открытым вопрос, насколько ЕС придётся измениться, чтобы принять в свой состав Украину. При сохранении текущих правил страна может стать крупнейшим бенефициаром сельскохозяйственных субсидий, что только ещё больше разгневает европейских фермеров, поясняет издание.

Споры вокруг сельскохозяйственного экспорта — «это реальность того, насколько будет трудно включить Украину в единый рынок», заявил Politico один европейский дипломат. Другой обратил внимание, что продовольствие страны уже «пугает» даже те государства, включая Францию, которые призывают оказывать Киеву военную помощь. 

Маловероятно, что ситуация станет менее напряжённой, когда Украина станет ближе к вступлению в блок. Ведь это вынудит глав организации «задуматься о внутренней реформе» ЕС, подчеркнул один из собеседников издания.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Foreign Affairs – США терпят провал на Ближнем Востоке, пытаясь менять его с помощью насилия

29.03 / Foreign Affairs – США терпят провал на Ближнем Востоке, пытаясь менять его с помощью насилия

29.03 / Хабек признал – из-за «российской угрозы» Германия торопится закупаться оружием

29.03 / Вопреки западным санкциям РФ удвоила импорт взрывчатых веществ

29.03 / США разваливаются по вине демократов во главе с Байденом

29.03 / Европа хочет сократить отставание от России в оборонном производстве

29.03 / У съехавшего от жены Кологривого появился шанс вернуться домой к семье после ареста

29.03 / Юлия Барановская откровенно рассказала о желании родить четвертого ребенка

29.03 / Принц Уильям пристрастился к алкоголю из-за стресса на фоне борьбы Кейт Миддлтон с раком

29.03 / Певица Шакира закрутила роман со звездой сериала “Эмили в Париже”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика