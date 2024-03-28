Politico – споры об украинском экспорте подрывают шансы Киева на вступление в ЕС

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Попытки ограничить украинскому продовольствию беспрепятственный доступ в Евросоюз — предвестник более серьёзных проблем для Киева. При сохранении текущих правил он может стать крупнейшим бенефициаром сельскохозяйственных субсидий, что только ещё больше разгневает европейских фермеров, пишет Politico.



AP

Вся эта суета вокруг экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз может быть только началом. Ссора между членами организации по поводу того, следует ли предоставить стране ещё один год беспрепятственного доступа к своим рынкам, вероятно, окажется предвестником того, что произойдёт, когда начнутся серьёзные переговоры о её вступлении, пишет Politico.

В то время как Киев стремится к более тесным связям с Брюсселем, остаётся открытым вопрос, насколько ЕС придётся измениться, чтобы принять в свой состав Украину. При сохранении текущих правил страна может стать крупнейшим бенефициаром сельскохозяйственных субсидий, что только ещё больше разгневает европейских фермеров, поясняет издание.

Споры вокруг сельскохозяйственного экспорта — «это реальность того, насколько будет трудно включить Украину в единый рынок», заявил Politico один европейский дипломат. Другой обратил внимание, что продовольствие страны уже «пугает» даже те государства, включая Францию, которые призывают оказывать Киеву военную помощь.

Маловероятно, что ситуация станет менее напряжённой, когда Украина станет ближе к вступлению в блок. Ведь это вынудит глав организации «задуматься о внутренней реформе» ЕС, подчеркнул один из собеседников издания.