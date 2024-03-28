 

Guardian – пока сотни миллионов голодают, в мире ежегодно выбрасывается миллиард тонн продовольствия

28.03.2024, 10:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Каждый день в мире выбрасывается более миллиарда порций еды, а за год — миллиард тонн продовольствия, пишет The Guardian со ссылкой на доклад ООН. При этом, как отмечается в статье, всё это происходит на фоне того, как по всему миру более 730 миллионов человек живут в условиях голода.


AP

Ежедневно как в бедных, так и в богатых странах выбрасывается более миллиарда порций еды, несмотря на то что более 730 миллионов человек во всём мире живут в условиях голода, пишет The Guardian со ссылкой на доклад ООН об индексе пищевых отходов.

Согласно этому докладу, около пятой части продовольствия выбрасывается иногда из-за расточительности или плохого планирования, иногда из-за отсутствия доступа к холодильникам или местам хранения, что обходится миру примерно в $1 трлн в год.

Домохозяйства несут ответственность за большую часть пищевых отходов в мире — приблизительно за 60% от 1 миллиардов тонн продуктов питания, выбрасываемых ежегодно. Однако коммерческие продовольственные системы также вносят существенный вклад: в 2022 году на долю предприятий общественного питания пришлось 28% отходов, а на розничную торговлю — около 12%.

Эти цифры не включают в себя ещё 13% продуктов питания, которые теряются в цепочке поставок между сбором урожая и местом сбыта. Это зачастую происходит в результате выбраковки или порчи съедобных продуктов питания.


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