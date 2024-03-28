 

Пластический хирург перечислил все операции, которые могла сделать Алла Пугачева

28.03.2024, 10:30, Новости дня
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Хирург Олег Баниж убежден, что за годы карьеры певица провела уже несколько операций, включая подтяжки лица, подтяжку шеи, пластику подбородка, блефаропластику и височно-лобный лифтинг.

Согласно мнению специалиста, на видеокадрах были видны следы ринопластики, изменения формы носа. Не исключено, что эта операция была проведена недавно в Израиле, куда, как известно, уехала на ПМЖ Алла Пугачева. В то же время, некоторые блогеры высказывают сомнения относительно актуальности видео с выступлением певицы на корпоративе.

Несмотря на все слухи и разговоры, важно помнить, что тема пластических операций является крайне спекулятивной. Алла Пугачева продолжает радовать поклонников своим творчеством и остается одной из самых ярких и талантливых артисток России.

Стоит отметить, что, несмотря на пребывание за границей, Пугачева несколько раз посещала Россию в прошлом году. Александр Левшин считает, что возможно в ближайшем будущем она снова появится в Москве.

Кроме того, он ответил на вопрос о своих заработках за время работы с Пугачевой. Он уточнил, что они значительно меньше, чем у самой исполнительницы.


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