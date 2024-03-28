Пластический хирург перечислил все операции, которые могла сделать Алла Пугачева

Хирург Олег Баниж убежден, что за годы карьеры певица провела уже несколько операций, включая подтяжки лица, подтяжку шеи, пластику подбородка, блефаропластику и височно-лобный лифтинг.

Согласно мнению специалиста, на видеокадрах были видны следы ринопластики, изменения формы носа. Не исключено, что эта операция была проведена недавно в Израиле, куда, как известно, уехала на ПМЖ Алла Пугачева. В то же время, некоторые блогеры высказывают сомнения относительно актуальности видео с выступлением певицы на корпоративе.

Несмотря на все слухи и разговоры, важно помнить, что тема пластических операций является крайне спекулятивной. Алла Пугачева продолжает радовать поклонников своим творчеством и остается одной из самых ярких и талантливых артисток России.

Стоит отметить, что, несмотря на пребывание за границей, Пугачева несколько раз посещала Россию в прошлом году. Александр Левшин считает, что возможно в ближайшем будущем она снова появится в Москве.

Кроме того, он ответил на вопрос о своих заработках за время работы с Пугачевой. Он уточнил, что они значительно меньше, чем у самой исполнительницы.