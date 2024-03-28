 

WION – обрушение моста в Балтиморе негативно повлияет на автопром США

28.03.2024, 9:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

По оценкам министра транспорта США, авария в Балтиморе (штат Мэриленд), где контейнеровоз врезался в мост и спровоцировал его обрушение, окажет серьёзное и продолжительное негативное воздействие на цепочки поставок крупнейших американских производителей. Балтимор считается «автомобильным портом номер один» в США, поэтому сейчас автокомпании в экстренном порядке ищут альтернативные варианты для транспортировки запчастей и готовой продукции, поясняет WION.

Обрушение моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, по всей вероятности, окажет серьёзное влияние на американских автопроизводителей. Спасатели прекратили поиски шестерых рабочих, пропавших после того, как рухнул этот мост длиной 1,6 мили, пролегавший через реку Патапско.

Финансовый директор компании Ford Джон Лоулер заявил, что из-за обрушения моста этот автопроизводитель будет вынужден перенаправить запчасти в другие порты. Это также повлияет на его цепочку поставок. По словам автопроизводителя, он рассматривает и ряд других вариантов на ближайшее будущее.

Компания Stellantis сообщила, что обсуждает со своими транспортными партнёрами планы действий на случай такой непредвиденной ситуации, чтобы обеспечить бесперебойные поставки автомобилей своим клиентам. При этом другие автопроизводители, такие как Mercedes и BMW, заявили, что эта авария окажет довольно незначительное влияние на их производство.

Тем не менее ключевой представитель автомобильной промышленности отметил, что в цепочке поставок наверняка произойдёт сбой. Генеральный директор Альянса автомобильных инноваций при Auto Trade Group Джон Бозелла заявил: «Балтимор — это автомобильный порт номер один в США. Мы постоянно на связи с федеральными чиновниками, чтобы помочь им понять там масштабы автопромышленной деятельности».

Отраслевые эксперты заявили, что ещё слишком рано, чтобы можно было оценить влияние этой аварии на автопромышленный сектор в США. Однако министр транспорта США считает, что она окажет серьёзное и продолжительное воздействие на цепочки поставок.

Дата выхода в эфир 27 марта 2024 года. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Foreign Affairs – США терпят провал на Ближнем Востоке, пытаясь менять его с помощью насилия

29.03 / Foreign Affairs – США терпят провал на Ближнем Востоке, пытаясь менять его с помощью насилия

29.03 / Хабек признал – из-за «российской угрозы» Германия торопится закупаться оружием

29.03 / Вопреки западным санкциям РФ удвоила импорт взрывчатых веществ

29.03 / США разваливаются по вине демократов во главе с Байденом

29.03 / Европа хочет сократить отставание от России в оборонном производстве

29.03 / У съехавшего от жены Кологривого появился шанс вернуться домой к семье после ареста

29.03 / Юлия Барановская откровенно рассказала о желании родить четвертого ребенка

29.03 / Принц Уильям пристрастился к алкоголю из-за стресса на фоне борьбы Кейт Миддлтон с раком

29.03 / Певица Шакира закрутила роман со звездой сериала “Эмили в Париже”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика