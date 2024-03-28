WION – обрушение моста в Балтиморе негативно повлияет на автопром США

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По оценкам министра транспорта США, авария в Балтиморе (штат Мэриленд), где контейнеровоз врезался в мост и спровоцировал его обрушение, окажет серьёзное и продолжительное негативное воздействие на цепочки поставок крупнейших американских производителей. Балтимор считается «автомобильным портом номер один» в США, поэтому сейчас автокомпании в экстренном порядке ищут альтернативные варианты для транспортировки запчастей и готовой продукции, поясняет WION.

Обрушение моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, по всей вероятности, окажет серьёзное влияние на американских автопроизводителей. Спасатели прекратили поиски шестерых рабочих, пропавших после того, как рухнул этот мост длиной 1,6 мили, пролегавший через реку Патапско.

Финансовый директор компании Ford Джон Лоулер заявил, что из-за обрушения моста этот автопроизводитель будет вынужден перенаправить запчасти в другие порты. Это также повлияет на его цепочку поставок. По словам автопроизводителя, он рассматривает и ряд других вариантов на ближайшее будущее.

Компания Stellantis сообщила, что обсуждает со своими транспортными партнёрами планы действий на случай такой непредвиденной ситуации, чтобы обеспечить бесперебойные поставки автомобилей своим клиентам. При этом другие автопроизводители, такие как Mercedes и BMW, заявили, что эта авария окажет довольно незначительное влияние на их производство.

Тем не менее ключевой представитель автомобильной промышленности отметил, что в цепочке поставок наверняка произойдёт сбой. Генеральный директор Альянса автомобильных инноваций при Auto Trade Group Джон Бозелла заявил: «Балтимор — это автомобильный порт номер один в США. Мы постоянно на связи с федеральными чиновниками, чтобы помочь им понять там масштабы автопромышленной деятельности».

Отраслевые эксперты заявили, что ещё слишком рано, чтобы можно было оценить влияние этой аварии на автопромышленный сектор в США. Однако министр транспорта США считает, что она окажет серьёзное и продолжительное воздействие на цепочки поставок.

Дата выхода в эфир 27 марта 2024 года.