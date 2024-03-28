 

СМИ: Ди Каприо может быть тайно помолвлен с моделью Витторией Черетти

28.03.2024, 6:25, Новости дня
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Последние фотографии, на которых модель демонстрирует кольцо на безымянном пальце, подогрели интерес к личной жизни актера и его возможной избранницы. Леонардо Ди Каприо, известный своими романтическими увлечениями, как утверждают светские обозреватели, встречается с Витторией уже 7 месяцев. Их роман начался незаметно, но с каждым появлением в общественных местах они привлекают все больше внимания поклонников и папарацци.

На своем последнем романтическом обеде в ресторане Лос-Анджелеса пара выглядела счастливой и раскованной. Виттория Черетти была одета в стильный наряд, а также не скрывала массивного серебряного кольца на пальце, что вызвало широкий резонанс в прессе и соцсетях.

Судя по всему, Виттория и Леонардо предпочитают сохранять конфиденциальность своих отношений. Они не делают публичных заявлений о своем статусе и предпочитают наслаждаться временем, проведенным вдвоем.

Сплетни и слухи о возможной помолвке лишь добавляют загадочности отношениям между Черетти и Ди Каприо. Поклонники остаются в ожидании подтверждения или опровержения этой тайны, не теряя надежды на то, что звездная пара поделится своим счастьем с миром.


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