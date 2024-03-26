Ненавидят Россию и пытаются ей навредить — экс-полковник Макгрегор о причастности западных спецслужб к теракту в Москве

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Американская и британская разведка участвовали в подготовке теракта в «Крокус Сити Холле». Более того, они не оставят дальнейших попыток нападать и подрывать стабильность в РФ при любой возможности, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Одна действительно важная часть этого события — это то, что вы опубликовали на X после произошедшего. Вы заявили: «Нет никаких сомнений в том, что к этому (теракту в «Крокус Сити Холле». — ИноТВ) были причастны МI6 и ЦРУ». В чём их конечная цель?

Конгресс удерживает деньги на помощь Украине. Украина пишет Le Monde… Le Monde публикует статью, в которой говорится, что Украина шокирована тем, что мы не даём им 60 миллиардов долларов. ЦРУ и МI6 активно участвуют в этом террористическом заговоре внутри Москвы. На ваш взгляд, какую цель преследует разведывательное сообщество Вашингтона?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Что же, ЦРУ уже на протяжении долгого времени является неподконтрольной организацией. Некоторые говорят, что она сорвалась с цепи в 60-е. Я не могу точно определить дату. Но она явно представляет собой отдельный мир. Они продолжат попытки разработать планы, которые позволят им уколоть русских всякий раз, когда представится такая возможность.

МI6 имеет глубокие связи с украинцами. Британцы, в конечном счёте, в гораздо большей степени, чем мы, предоставляют им советы, поддержку и обучение. Я предполагаю, что эти люди (террористы, участвовавшие в нападении на «Крокус Сити Холл». — ИноТВ) прошли определённую подготовку на местах, хотя я очень серьёзно сомневаюсь, что они ожидали гораздо большего, чем произошло.

В конечном счёте, эти структуры (МI6 и ЦРУ. — ИноТВ) будут продолжать усердно работать, вредить России, нападать на неё и подрывать её любым возможным способом, пока кто-то в Вашингтоне не скажет: «Стоп!». До сих пор мы не видели никаких признаков этому.

Мы не видели никаких доказательств какого-либо лидерства. На нас просто обрушивают шквал заявлений: «Мы ненавидим Россию!» «Россия — зло!» «Россия плохая!» «Они не смогут победить!» «Мы победим!» «Украина победит!» Всё это — ерунда. Нет никакого лидерства. Никто не командует, если отвечать на ваш вопрос.

Это наша большая проблема на Западе прямо сейчас. Нет ни стратегии, ни плана. Ничего. Всё, что у нас есть, разрозненно, фрагментарно и неэффективно.

Дата публикации 26 марта 2024 года.