Попытки Запада давить на Россию полностью провалились

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Внешнеполитическая элита США мобилизовала всё влияние для пропаганды опосредованной войны на Украине с намерением ослабить российские вооружённые силы и, в итоге, вызвать в РФ смену режима. Однако, как пишет Asia Times, вместо обещанного краха РФ стала центром реорганизации глобальных цепочек поставок и их финансирования. Из противостояния РФ выйдет победителем, а американские активы в Западной Европе будут подорваны.



AP

Внешнеполитическая элита США мобилизовала всё влияние на европейские правительства и отрядила полчища журналистов, аналитических центров и нанятых политиков для пропаганды опосредованной войны на Украине с намерением ослабить российские вооружённые силы и, в итоге, вызвать в РФ смену режима. Однако, как пишет автор Asia Times, вместо обещанного краха РФ стала центром реорганизации глобальных цепочек поставок и их финансирования, а её экономика растет, а вовсе не сократилась вдвое, как посулил Байден в марте 2022 года.

Россия производит артиллерийских снарядов в четыре-семь раз больше, чем Украина. ПВО Украины истощена, поскольку её старые зенитные ракеты советской эпохи давно расстреляны, а запасы ракет для натовских батарей «Пэтриот» постепенно заканчиваются.

У РФ ещё с советских времен сохранился практически неисчерпаемый запас больших бомб. Оснащённые дешёвыми системами наведения, они запускаются с самолётов на расстоянии почти до 100 км и точно бьют по украинским целям. Население РФ в пять раз больше украинского, и она выигрывает боевые действия на истощение.

Санкции против РФ провалились, потому что Москва получила доступ к неограниченным объёмам импорта из Китая, а также Индии и других стран, причём как напрямую, так и окольными путями через массу посредников, включая Турцию и бывшие советские республики.

«Россия выйдет победителем, а американские активы в Западной Европе будут подорваны. Воздействие на мировое положение Америки окажется разрушительным: Тайвань внимательно следит за участью американских ставленников на Украине», — заключает автор материала.