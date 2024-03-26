 

Попытки Запада давить на Россию полностью провалились

26.03.2024, 10:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Внешнеполитическая элита США мобилизовала всё влияние для пропаганды опосредованной войны на Украине с намерением ослабить российские вооружённые силы и, в итоге, вызвать в РФ смену режима. Однако, как пишет Asia Times, вместо обещанного краха РФ стала центром реорганизации глобальных цепочек поставок и их финансирования. Из противостояния РФ выйдет победителем, а американские активы в Западной Европе будут подорваны.


AP

Внешнеполитическая элита США мобилизовала всё влияние на европейские правительства и отрядила полчища журналистов, аналитических центров и нанятых политиков для пропаганды опосредованной войны на Украине с намерением ослабить российские вооружённые силы и, в итоге, вызвать в РФ смену режима. Однако, как пишет автор Asia Times, вместо обещанного краха РФ стала центром реорганизации глобальных цепочек поставок и их финансирования, а её экономика растет, а вовсе не сократилась вдвое, как посулил Байден в марте 2022 года.

Россия производит артиллерийских снарядов в четыре-семь раз больше, чем Украина. ПВО Украины истощена, поскольку её старые зенитные ракеты советской эпохи давно расстреляны, а запасы ракет для натовских батарей «Пэтриот» постепенно заканчиваются.

У РФ ещё с советских времен сохранился практически неисчерпаемый запас больших бомб. Оснащённые дешёвыми системами наведения, они запускаются с самолётов на расстоянии почти до 100 км и точно бьют по украинским целям. Население РФ в пять раз больше украинского, и она выигрывает боевые действия на истощение.

Санкции против РФ провалились, потому что Москва получила доступ к неограниченным объёмам импорта из Китая, а также Индии и других стран, причём как напрямую, так и окольными путями через массу посредников, включая Турцию и бывшие советские республики.

«Россия выйдет победителем, а американские активы в Западной Европе будут подорваны. Воздействие на мировое положение Америки окажется разрушительным: Тайвань внимательно следит за участью американских ставленников на Украине», — заключает автор материала.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Учёные открыли новый вид древнего дельфина

26.03 / Принц Уильям испытывает колоссальное давление и стресс из-за известия о раке у Кейт Миддлтон

26.03 / Стало известно о песне, которую Алла Пугачева не выпускает уже 27 лет

26.03 / Скорбящие москвичи (якобы) обвиняют в теракте Украину

26.03 / Русские в Люксембурге скорбят о погибших в теракте и (якобы) не верят в версию об ИГ

26.03 / Обещания ЕС о помощи Украине подрывают внутренние споры и проблемы ВПК

26.03 / «Вопросов очень много» – Владимир Путин обвинил в теракте в «Крокусе» «тех, кто воюет с Россией руками киевского режима»

25.03 / Вопреки амбициям Макрона Франция к участию в конфликте не готова

25.03 / Выручку рынка “Москва – на волне” направят на помощь пострадавшим в “Крокус Сити”

25.03 / Принц Гарри и Меган Маркл узнали о диагностированном раке у Кейт Миддлтон из новостей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика