 

Учёные открыли новый вид древнего дельфина

26.03.2024, 10:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В Перу открыли новый вид древнего дельфина. Как пишет NTD, они жили 16 миллионов лет назад и вырастали в длину до трёх с половиной метров. Это самый крупный вид, когда-либо обитавший в водах нынешней Амазонки.

Новый вид древнего дельфина открыли в Перу. Окаменелости нашли у реки Напо — левого притока Амазонки. Новый вид назвали «пебаниста якуруна» — в честь мифического водного существа.

Эти вымершие дельфины жили 16 миллионов лет назад. Вырастали в длину до трёх с половиной метров. Это самый крупный вид, когда-либо обитавший в водах нынешней Амазонки. При этом он родственен не амазонскому речному дельфину, а гангскому. Его латинское название — «платаниста».

РОДОЛЬФО САЛАС, палеонтолог: Предки амазонского дельфина «пебаниста» и азиатского «платаниста» раньше жили в океане. Они занимали большие пространства у берегов Индии и Южной Америки. Эти животные обитали в пресноводной среде как в Амазонии, так и в Индии. К сожалению, в Амазонии они вымерли, но в Индии выжили.

16 миллионов лет назад большая часть Амазонской равнины была покрыта озёрами и болотами. Эту пресноводную систему называют Пебас.

Через десять миллионов лет ландшафт начал меняться, появилась река Амазонка, а дельфины «пебаниста якуруна» вымерли. Эту нишу заняли амазонские дельфины, которых вытеснили из океанов китообразные новых видов.

Дата выхода в эфир 22 марта 2024 года.

 


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