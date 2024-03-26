«Вопросов очень много» – Владимир Путин обвинил в теракте в «Крокусе» «тех, кто воюет с Россией руками киевского режима»

Краткий пересказ выступления руководителя РФ:

Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Нас интересует, кто заказчик. Абсолютно ясно одно — это акция устрашения. И сразу возникает вопрос, кому это выгодно? Мы видим, что США пытаются убедить сателлитов и другие страны, что киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершил ИГИЛ. Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты никогда не брезговали использовать самые грязные методы. Тем более сейчас, когда их контрнаступление провалилось. Почему террористы пытались уйти именно на Украину? Кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть спонсорами терроризма. Но вопросов очень много.

Отметим, пока достоверно известно только то, что нападение на «Крокус сити холл» совершили уроженцы Таджикистана. Ответственность за теракт взяло на себя афганское отделение международной террористической организации «Исламское государство» — «Вилаят Хорасан» (запрещено в России). После атаки они благополучно покинули Москву и направлялись в сторону границы РФ с Беларусью и Украиной. С последней, из-за продолжающейся уже третий год «специальной военной операцией», граница так укреплена, что «мышь не проскочит».

7 марта о готовящемся теракте предупреждали западные спецслужбы. 19 марта Владимир Путин на это ответил: «Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество». 22 марта произошло нападение, в результате которого погибли порядка 150 человек.