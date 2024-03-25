 

Выручку рынка “Москва – на волне” направят на помощь пострадавшим в “Крокус Сити”

25.03.2024, 13:30, Новости дня
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Всю выручку рыбного рынка “Москва – на волне” за субботу и воскресенье направят на помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в “Крокус Сити Холле”, сообщила пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

“Администрация рынка “Москва – на волне” и его сотрудники выражают искренние и глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в подмосковном концертном зале Crocus City Hall”, – отметили в ведомстве.

До этого с соответствующей инициативой выступили крупные торговые сети и московские рестораторы. Предприниматели направят всю выручку за 23 и 24 марта на помощь пострадавшим и семьям жертв теракта.

Средства на помощь пострадавшим и семьям погибших также направят Московский зоопарк и столичные музеи. В минувшие выходные площадки отказались от проведения массовых и развлекательных мероприятий.

Теракт в “Крокусе” произошел вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, жертвами нападения стали 137 человек. Преступников задержали в субботу в Брянской области.


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