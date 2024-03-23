 

Зоопарк и музеи Москвы направят выручку за выходные в помощь пострадавшим

23.03.2024, 16:45, Новости дня
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Столичные музеи и Московский зоопарк направят все средства, которые заработают в ближайшие дни, на помощь пострадавшим в теракте в “Крокус Сити Холле”. Площадки отказались от проведения массовых и развлекательных мероприятий.

“Мы скорбим вместе с семьями погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этого чудовищного преступления”, – говорится в совместном заявлении руководителя Московского музея космонавтики Натальи Артюхиной и директора Государственного музея Пушкина Евгения Богатырева.

Городские музеи и Московский зоопарк открыты для посещения в выходные. Площадки направят всю выручку в “Российский красный крест”, который передаст средства пострадавшим в “Крокусе”.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица вместе с областью выплатят пострадавшим в результате теракта в “Крокус Сити Холле” от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Градоначальник выразил соболезнования родным и близким погибших.

Теракт в “Крокус Сити Холле” произошел вечером 22 марта. Погибли более 100 человек.


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