Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в Крокус-Сити

“Сегодня в ТЦ “Крокус-Сити” произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших”, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Собянин распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Пожар и стрельба в “Крокусе” произошли вечером в пятницу. По данным СМИ, погибли около 10 человек, 50 пострадали. На место происшествия прибыли пожарные и спецназ.