 

Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных

22.03.2024, 21:44, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене всех всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий в предстоящие выходные. Градоначальник попросил отнестись к решению с пониманием.

Ранее мэр выразил соболезнования близким погибших при инциденте в “Крокус Сити Холле”. Он распорядился оказать помощь пострадавшим.

Пожар и стрельба в “Крокусе” произошло вечером в пятницу. По данным СМИ, погибли около 40 человек, более 50 пострадали. На место происшествия прибыли пожарные и спецназ.


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