 

Собянин: В Москве появится более 15 тысяч рабочих мест

22.03.2024, 15:30, Новости дня
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В Москве продолжается реализация программы по созданию мест приложения труда. Одобрены планы строительства еще трех объектов, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

На улице Золоторожский Вал в районе Лефортово построят административно-деловой комплекс. На Ходынском бульваре в Хорошевском возведут многофункциональный общественный комплекс, а в Рублево-Архангельском – общеобразовательную школу.

“Благодаря этим объектам будет создано свыше 15 тысяч рабочих мест”, – уточнил градоначальник.

Москва заключает с инвесторами соглашения, по которым бизнес получает льготы на возведение жилой недвижимости. В свою очередь у горожан появляется возможность работать рядом с домом.

Собянин напомнил, что подать заявку на получение специального статуса можно через Инвестиционный портал Москвы.

Ранее мэр Москвы сообщил, что для горожан создадут 120 тысяч рабочих мест рядом с домом. Из них 12,8 тысячи – на промышленных предприятиях.


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