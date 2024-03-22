 

Андрей Губин подробно рассказал о кардинальных улучшениях здоровья

22.03.2024, 14:25, Новости дня
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30 апреля Андрею Губину исполнится 50 лет. Артист вышел на связь с журналистами и рассказал о том, как сейчас себя чувствует.

Ни для кого не секрет, что певец испытывал довольно серьезные проблемы со здоровьем. 20 лет назад врачи поставили ему диагноз “левосторонняя прозопалгия лица”.

Примечательно, что Губин осознает то, как выглядит со стороны для обывателей. При этом, по его словам, самочувствие его в полном порядке. “Видел несколько своих свежих фото в интернете. Может, меня еще специально “окошмарили”, — цитирует артиста издание “Аргументы и факты”.

Губин отметил, что уже несколько лет много ходит и плавает, а также делает гимнастику. Раньше артист мог делать максимум 50 гребков кролем и сильно уставал, после чего начинал задыхаться. А прошлым летом в Египте, где он провел 2,5 месяца, заметил кардинальное улучшение. “Уже тысячу “махов”делал. Плыву, как робот, и не устаю. Проходил 25 км по жаре еще и с полным рюкзаком. Но бегать пока не могу. Спина сильно болит. Но улучшение чувствую”, — похвастался певец.


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