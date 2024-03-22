 

В США встревожены укреплением позиций России в Африке на фоне слабеющего влияния Запада

22.03.2024, 12:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

После того как Нигер объявил о разрыве военного соглашения с США, среди американских официальных лиц возникла обеспокоенность по поводу растущего присутствия РФ в этой стране, пишет CNN. Более того, в Соединённых Штатах опасаются, что на фоне слабеющего влияния Запада Москва пытается взять под свой контроль весь Сахель.


AP

Россия подрывает отношения между США и их западноафриканским союзником Нигером, пишет CNN со ссылкой на официальных лиц.

Важнейший партнёр Вашингтона в северо-западной Африке делает разворот в сторону РФ на фоне предупреждений высшего командующего США на континенте о том, что русские пытаются «взять под контроль» весь Сахель.

Нигер, который на протяжении почти десяти лет служил важным плацдармом для контртеррористических операций Соединённых Штатов в регионе, в субботу объявил, что прекращает действие соглашения, которое с 2014 года позволяло американскому военному и гражданскому персоналу работать в стране.

Это заявление было сделано через несколько дней после напряжённой встречи между военной хунтой Нигера, захватившей власть в результате госпереворота в июле 2023 года, и американскими дипломатическими и военными чиновниками, в том числе генералом Майклом Лэнгли, главой Африканского командования ВС США.

На этой встрече американская делегация выразила обеспокоенность по поводу наращивания российского военного присутствия в Нигере и, в частности, по поводу будущего авиабазы 101 в столице Нигера и того, будет ли она передана русским.

Эта дискуссия разозлила власти Нигера, которые чувствовали, что им читают лекции, несмотря на то что США прекратили большую часть своей военной и иностранной помощи этой стране в конце прошлого года.

Между тем среди военных чиновников США возникла обеспокоенность по поводу того, что с увеличением своего присутствия в Нигере РФ установила очередной плацдарм в Сахеле, в то время как Запад теряет своё влияние в регионе.


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