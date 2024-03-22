 

Угроза шатдауна и срыв помощи Киеву — в Вашингтоне опять не договорились о расходах

22.03.2024, 12:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В конгрессе США не смогли разрешить спор по поводу защиты американо-мексиканской границы, которую увязывают с финансированием Украины. Переговоры по закону о долгосрочных расходах зашли в тупик, что уже на этой неделе может привести к приостановке работы огромных частей федерального правительства, пишет The Washington Post.


AP

Спор по поводу финансирования пограничной безопасности грозит привести к приостановке работы огромных частей федерального правительства США в ближайшую субботу. Этот риск возрос после того, как конгрессу и Белому дому не удалось достичь соглашения по закону о долгосрочных расходах, пишет The Washington Post.

По словам издания, длительный шатдаун может иметь эффект домино для правительства и экономики страны. В частности, примерно 1,3 миллионов американских военных, находящихся на действительной службе, останутся без зарплаты.

Примечательно, что ещё в пятницу конгресс был близок к соглашению. Но разногласия по поводу иммиграции, которые уже неоднократно срывали принятие закона о расходах и стали ключевой точкой разлома между партиями, загнали переговоры в тупик, подчёркивается в статье.

Спор сторон о защите американо-мексиканской границы также усложняют другие вопросы финансирования. Джо Байден, лидер демократов в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей Майк Джонсон всё ещё не могут договориться о расходах на поддержку Украины, переговоры по которым «пошли насмарку» из-за попыток увязать эти деньги с решением миграционного кризиса, обращает внимание издание.

Ранее двухпартийная группа сенаторов обнародовала предложение об ужесточении безопасности на границе в обмен на десятки миллиардов долларов чрезвычайной помощи, которые среди прочего должен получить Киев. Но республиканцы отвергли идею по настоянию бывшего президента Дональда Трампа, напоминает The Washington Post.


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