 

Сторонник Трампа тянет время и не пропускает $60 млрд в помощь Украине

22.03.2024, 10:30, Новости дня
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Уже закрепивший за собой репутацию самого слабого лидера палаты представителей Майк Джонсон, однако, до сих пор сопротивляется предоставлению помощи Украине, сокрушается Los Angeles Times. Он говорит «правильные» слова поддержки, но только тянет время, не назначая голосование, которое позволило бы выделить Киеву $60 млрд.


AP

Спикер Майк Джонсон закрепил за собой репутацию самого слабого лидера палаты представителей за всю её историю, однако он всё ещё обладает достаточной властью, чтобы единолично блокировать один из самых важных вопросов современности: помощь США Украине, сокрушается Los Angeles Times.

Непохоже, что Джонсон действует из принципа, не назначая голосование в палате представителей. Судя по его словам, он полностью поддерживает «украинских союзников» США и хочет выделить им какую-то помощь — но Дональд Трамп этого не делает, а Джонсон, как правило, выступает на стороне бывшего президента США.

Между тем, ни один вопрос не имеет более серьёзных последствий, если Джонсон не изменит курс, — для Украины, мира в Европе, безопасности и международного положения Соединённых Штатов.

Тем не менее Джонсон продолжает держаться в стороне от этого вопроса. Он говорит «правильные» слова в поддержку Украины, но при этом ничего не делает. Просьба президента Байдена о помощи томилась столько же времени, сколько Джонсон был спикером. Прошёл месяц с тех пор, как сенат подавляющим большинством голосов, 70 против 29, проголосовал за пакет внешней помощи в размере $95 миллиардов — $60 миллиардов для Украины, а остальное для Израиля, Тайваня и палестинцев в Газе.

Сейчас Джонсон по-прежнему тянет время, настаивая на том, что сенат и палата представителей должны сначала завершить давно назревшую работу по финансированию правительства. Однако законопроекты о ежегодных расходах не будут готовы до пятницы, а затем конгресс уйдет на 17-дневные каникулы.


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