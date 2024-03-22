 

Кейт Миддлтон для американцев оказалась в разы интереснее Трампа и Байдена

22.03.2024, 8:24, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вызывает у американцев куда больший интерес, чем кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп, пишет Newsweek. Так, согласно Google Trends, после истории с отредактированной семейной фотографией американские интернет-пользователи искали информацию о Миддлтон в шесть раз чаще, чем о Трампе, и в девять раз чаще, чем о Байдене.


AP

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон на днях попала в заголовки газет из-за отредактированной семейной фотографии, вызвав больше шумихи в США, чем два предполагаемых кандидата в президенты — Джо Байден и Дональд Трамп, пишет Newsweek.

Неделей ранее Кенсингтонский дворец по случаю Дня матери в Соединённом Королевстве опубликовал фотографию Миддлтон с её детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Днём позже после того, как информационные агентства, в том числе Associated Press и Reuters, призвали СМИ убрать эту фотографию из обращения из-за опасений в том, что данное фото подверглось неким манипуляциям, Миддлтон признала, что изображение было отредактировано.

Споры вокруг этой фотографии возникли на фоне распространяющихся в соцсетях слухах о здоровье Миддлтон. В январе Кенсингтонский дворец объявил, что принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости и что процедура прошла «успешно». Однако она не появлялась на публике с Рождества и, скорее всего, не вернётся к общественным обязанностям до Пасхи.

Согласно диаграмме Google Trends, за последние семь дней в поисковике Google пользователи из США в среднем искали информацию о Миддлтон в шесть раз чаще, чем о Трампе, и в девять раз чаще, чем о Байдене.


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