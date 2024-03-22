Опять оговорился — Байден включил в состав США европейские столицы

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Глава Белого дома вновь допустил досадную оговорку, пытаясь похвастать своими достижениями по снижению стоимости лекарств. Во время выступления в Лас-Вегасе он назвал «крупными американскими городами» Рим, Берлин и Лондон, пишет The Washington Times.



AP

Джо Байден снова допустил серьёзную оговорку, пытаясь похвастать своими усилиями по снижению стоимости медицинских препаратов. Он умудрился расширить географию США, включив в него города других стран, пишет The Washington Times.

«Если бы мы поехали в аэропорт и посадили вас на борт номер один, и у вас был бы рецепт, который вам нужно было реализовать, и его изготовила американская компания, то я бы сказал: «Хорошо. Давайте полетим в Торонто, или в Берлин, или в Лондон, или в Рим, или в любой другой крупный американский город», — заявил Байден в своей речи в Лас-Вегасе.

Это уже второй раз за последние несколько дней, когда глава Белого дома совершает подобную оговорку. Ранее на встрече с избирателями в Милуоки он заявил, что в США самый низкий уровень инфляции «в Америке», обращает внимание The Washington Times.