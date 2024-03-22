 

Опять оговорился — Байден включил в состав США европейские столицы

22.03.2024, 7:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Глава Белого дома вновь допустил досадную оговорку, пытаясь похвастать своими достижениями по снижению стоимости лекарств. Во время выступления в Лас-Вегасе он назвал «крупными американскими городами» Рим, Берлин и Лондон, пишет The Washington Times.


AP

Джо Байден снова допустил серьёзную оговорку, пытаясь похвастать своими усилиями по снижению стоимости медицинских препаратов. Он умудрился расширить географию США, включив в него города других стран, пишет The Washington Times.

«Если бы мы поехали в аэропорт и посадили вас на борт номер один, и у вас был бы рецепт, который вам нужно было реализовать, и его изготовила американская компания, то я бы сказал: «Хорошо. Давайте полетим в Торонто, или в Берлин, или в Лондон, или в Рим, или в любой другой крупный американский город», — заявил Байден в своей речи в Лас-Вегасе.

Это уже второй раз за последние несколько дней, когда глава Белого дома совершает подобную оговорку. Ранее на встрече с избирателями в Милуоки он заявил, что в США самый низкий уровень инфляции «в Америке», обращает внимание The Washington Times.


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