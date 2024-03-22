 

Weltwoche – Швейцарии лучше держаться подальше от воинственного и недемократичного Евросоюза

22.03.2024, 4:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Из мирного проекта ЕС превратился в военный союз, готовый не только отправлять оружие в другую страну, но и рискнуть перспективой развязать мировую войну, предостерегает обозреватель Weltwoche Роджер Кёппель. Более того, ЕС недемократично пресекает все попытки входящих в него государств проявить свободу воли и явно хромает в экономическом отношении. Поэтому стремиться к сближению с ним для Швейцарии было бы сродни мазохизму.

ЕС из мирного проекта превратился в военный союз. Он активно продвигает меры по цензуре в интернете и контролю над мнениями — а это весьма сомнительный и антидемократический образ действий, считает ведущий швейцарского Weltwoche Роджер Кёппель.

Некоторые страны ЕС, такие как Франция, допускают отправку европейских военных на Украину и тем самым готовы рискнуть началом мировой войны. Кроме того, блок стран давит на входящие в его состав государства, когда те пытаются воспользоваться демократическим правом на собственное мнение по некоторым вопросам, как Польша и Венгрия.

В экономическом отношении также наблюдается глубокий застой. США в этом смысле значительно превосходят Европу, которая находится на расстоянии световых лет от лиссабонских планов о едином конкурентоспособном и процветающем экономическом пространстве.

Поэтому Швейцарии надо быть очень осторожной, а лучше — «ни в коем случае не связывать себя никакой институциональной зависимостью» с этим объединением стран, уверен швейцарский журналист. Двигаться в этом направлении для Швейцарии было бы настоящим мазохизмом. Намного более разумным вариантом для неё по-прежнему остаётся соблюдение нейтралитета.

На необходимость поддерживать такую позицию на мировой арене указывают и слова представителя Китая, который недвусмысленно призвал правительство Швейцарии сохранять нейтралитет.

Что касается прошедших в РФ президентских выборов, Кёппель отмечает, что поддержка Владимира Путина со стороны российского населения действительно крайне высока. Поэтому «демократическая легитимность Путина намного выше, чем у многих руководителей в Европейском союзе». Также обозреватель Weltwoche призвал не забывать о недостатке демократии в ЕС и даже в самой Швейцарии: «Прежде чем замечать соринку в чужом глазу, стоит обратить внимание на бревно дефицита демократии у нас самих».


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