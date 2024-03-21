Кейт Миддлтон после операции выполняет свои королевские обязанностей в удаленном формате

Согласно официальному заявлению Кенсингтонского дворца, Кейт активно восстанавливается после проведенной в январе плановой операции. Несмотря на вопросы здоровья она продолжает работать над проектом из дома.

Основной целью организации “Центр раннего детства Королевского фонда”, в которой участвует принцесса Уэльская, является отслеживание социального и эмоционального развития детей. Центр финансировал испытание инструмента наблюдения за детьми в медицинских учреждениях. Аналогичную систему Миддлтон увидела во время своего визита в Данию, после чего решила внедрить ее в Великобритании.

Планируется, что принцесса вернется к полноценной работе после католической Пасхи, которая в этом году отмечается 1 апреля. Представитель проекта Королевского фонда подчеркнул, что принцесса была постоянно информирована о процессе ее лечения.

Ранее высказывалось мнение о том, что Кейт Миддлтон после операции и скандала с редактированием семейной фотографии испытала давление публики и временно ушла из публичного пространства. Однако ее возвращение к работе и активное участие в проектах свидетельствуют о ее решимости продолжать свою королевскую миссию и поддерживать важные инициативы.