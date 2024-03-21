Кудрявцева оправдала дебош Кологривого гормонами и популярностью

Ведущая шоу “Секрет на миллион” и “Звезды сошлись” поделилась своими мыслями о произошедшем в своем личном блоге. Знаменитость выразила недоумение по поводу поведения Никиты Кологривого и предположила, что его действия могли быть вызваны любовью к критике со стороны окружающих, весенним настроением или тем, что он до сих пор не может выйти из образа Кащея, который принес ему успех и популярность.

По мнению Леры, актер, возможно, добился того, что хотел – снова стал обсуждаемой личностью, даже если в негативном контексте. Однако, она также отметила, что вызванный таким образом интерес к себе может быть временным.

Стоит отметить, что актер, по его собственным словам, уже извинился перед девушкой, к которой он приставал. Это стало известно из видеообращения к поклонникам, которое артист выложил совсем недавно. Кологривый отметил, что собирается понести административное наказание, но при этом не будет скрывать факт своих деяний и ответственности за них. Суд назначил звезде сериала “Слово пацана” семь суток административного ареста.

Ранее Никита Кологривый был замечен своими провокационными высказываниями. Актер делал громкие заявления по поводу своих коллег по сериалу и других известных актеров.