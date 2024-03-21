 

Поставки ракет Taurus украинцам грозят Германии войной с Россией

21.03.2024, 18:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Если Германия поставит Украине свои крылатые ракеты Taurus, ей придётся отправить туда и своих военных, потому что украинцы сейчас не способны управлять этой системой или программировать её. Это неизбежно сделает Германию участницей войны против России, что может привести к ответным ударам по германской территории, предостерегает Compact. Поэтому пора остановить разжигание войны и перейти к переговорам.


АР

Ракеты Taurus эффективнее британских и американских ракет средней дальности, поскольку летят дальше, чем на 500 км, а их разрушительная сила в два раза выше. Использование ракеты Taurus потребует значительного участия Германии и размещения немецких солдат, поскольку украинская армия сейчас не способна даже управлять и программировать эту систему. Соответственно, отправка таких ракет на Украину неизбежно сделает Германию участником войны, объясняет Compact.

Подрыв Крымского моста с помощью 10—20 крылатых ракет Taurus, который обсуждался во время прослушанной телефонной конференции генералов, мог бы легко спровоцировать обострение конфликта на Украине. Также было высказано предложение о программировании целей в РФ непосредственно в компании-производителе MBDA в Шробенхаузене, чтобы по возможности скрыть участие Германии в войне.

В этом случае ответные удары РФ могут быть направлены и на территорию Германии, тем более что такие разжигатели войны, как Родерих Кизеветтер, уже громко призывают к бомбардировке российских военных объектов. Ответная реакция РФ означала бы, что в одном только регионе Шробенхаузена пострадает около 2,4 миллионов человек. «А кто в Германии может взять на себя ответственность за такое? Никто! Поэтому совершенно непонятно, почему Штрак-Циммерманн брызжет ядом и желчью из-за того, что ракеты Taurus до сих пор не поставлены», — пишет Compact.

Украинцам не следует давать оружие вроде ракеты Taurus, потому что кто хочет контролировать, что они с ним делают? Бывший генерал Куят по-прежнему считает, что конфликт на Украине можно закончить только путём переговоров. В конце концов, кому нужен мировой пожар? Пора остановить разжигание войны и положить конец планам министра обороны Бориса Писториуса и его генералов, готовящихся к агрессивной войне против России, призывает издание.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Членство Киева в НАТО будет безумием — об этом предупреждали ещё Саркози и Меркель

21.03 / 59-летний Киану Ривз избавился от волос ради новой роли и стал неузнаваемым

21.03 / WSJ – заботясь о белой элите, демократы теряют поддержку испаноязычных избирателей в США

21.03 / Собянин: Около 7,1 тыс. жителей Зеленограда получат новое жилье по реновации

21.03 / Военный эксперт – если кто-то и применит ядерное оружие, это будет Байден

21.03 / Умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Лобанова

21.03 / В Москве задержали тестя Прилучного по подозрению в организации нелегального казино

21.03 / Киеву не хватает средств ПВО, и Запад ничем не может помочь

21.03 / Такер Карлсон – в США преследуют журналиста за освещение протестов в Капитолии

21.03 / Фермеры возмущены нежеланием ЕС возвращать пошлины на украинское зерно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика