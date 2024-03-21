 

59-летний Киану Ривз избавился от волос ради новой роли и стал неузнаваемым

21.03.2024, 18:21, Новости дня
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Таблоид распространяют фотографии папарацци, на которых актер предстал в нехарактерном для себя образе. С первого взгляда его было трудно узнать без привычных длинных волос, которые стали его фирменным атрибутом с момента франшизы “Джон Уик”. В фильме “Исход” Киану Ривз исполнит роль Голливудской звезды, страдающей от шантажа злоумышленников.

Поклонники актера неоднозначно отнеслись к его новому образу и выразили свои мнения в многочисленных комментариях. Отзывы разделились: кто-то высказал восторг по поводу перемен, а кто-то скучает по прежнему стилю Киану. “Мне нравится его новый образ”, “Длинные волосы были ему больше к лицу”, “Выглядишь чудесно”, — писали пользователи, выражая свои эмоции.

Стоит отметить, что 5 лет назад Киану Ривз подтвердил свои отношения с Александрой Грант. Пара редко появляется на публичных мероприятиях, однако их последнее появление состоялось на гала-вечере LACMA Art+Film в Лос-Анджелесе осенью прошлого года.

Ранее сообщалось, что Киану Ривз подал в суд на человека, который преследует его с ноября 2022 года. Артист попросил правоохранительные органы выдать постоянный запретительный ордер на приближение. Незнакомый мужчина неоднократно появлялся на территории дома актера в Лос-Анджелесе, вызывая беспокойство и тревогу.


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