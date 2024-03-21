 

В Москве задержали тестя Прилучного по подозрению в организации нелегального казино

21.03.2024, 16:05, Новости дня
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Имя известного актера Павла Прилучного в очередной раз мелькает на передовицах светской хроники. Тесть звезды сериала “Мажор” Аршак Брутян был задержан в Москве по подозрению в причастности к организации нелегального казино.

По информации, полученной от корреспондентов Пятого канала, отца Зепюра подозревают в причастности к незаконной деятельности в сфере азартных игр, которая осуществлялась на юго-востоке столицы. Помимо тесся Прилучного правоохранительные органы также задержали еще двух возможных участников.

В настоящее время проводится доследственная проверка по данному случаю, После ее завершения будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Согласно российскому законодательству, подобная деятельность может быть квалифицирована по статье о незаконной организации азартных игр, за что предусмотрено максимальное наказание в виде до шести лет лишения свободы.

Этот инцидент стал неожиданным и вызвал широкий резонанс в обществе, оставляя многих поклонников актера в шоке. Следует дождаться завершения расследования, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что лично Павел уже неоднократно попадал в скандалы. Так, в 2020 году шокирующим сюрпризом для поклонников стало известие о разводе актерской пары — Прилучного и Муцениеце. Этому предшестововал большой семейный скандал, который попал в публичное пространство.


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