 

LCI – Киеву не хватает средств ПВО, и Запад ничем не может помочь

21.03.2024, 14:00, Новости дня
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Украина уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств ПВО, заявил в эфире LCI бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос. Решить эту проблему могут только США, поскольку Европа не способна в краткосрочной перспективе производить вооружения такого типа, отметил эксперт. И это неудивительно, учитывая, что Европа не подготовилась к возможным последствиям конфликта, добавляет специалист по РФ Жан-Франсуа Бутор.


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Украина уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств ПВО и менее успешно перехватывает российские ракеты, заявил в эфире LCI бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе и экс-глава главного штаба ВВС Франции Жан-Поль Паломерос.

Решить эту проблему могут только США, поскольку Европа не способна в краткосрочной перспективе производить вооружения такого типа, отметил эксперт. И даже в США, по его словам, существенно ускорить производство систем, с которыми научились работать украинцы, непросто.

По мнению специалиста по РФ Жан-Франсуа Бутора, задержка с поставками вооружений Киеву со стороны Запада неудивительна, поскольку Европа не подготовилась к возможной нехватке оружия на своих складах, а её темпы производства не поспевают за потребностями Киева.  

И хотя у Америки имеются производственные мощности, чтобы помочь Украине, для новых поставок необходимо разрешение внутренних проблем, связанных с блокировкой средств в конгрессе, добавляет Паломерос. «Помните, мы много говорили полтора года назад о военной экономике и обо всём остальном, но, если хотите, мы так и не завели мотор», — констатирует военный.


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