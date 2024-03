Такер Карлсон – в США преследуют журналиста за освещение протестов в Капитолии

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Джо Байден посадил в тюрьму сотни своих политических противников и очередной жертвой преследований стал журналист The Blaze Стив Бейкер, разоблачавший миф о «мятеже» в Капитолии, пишет Tucker Carlson Network. Как отмечает TCN, арест Бейкера ФБР превратило в унизительный спектакль, чтобы подать ясный сигнал: режим признаёт только послушных репортёров.

Среди многих тысяч американцев, пришедших к зданию Капитолия 6 января 2021 года, была куча журналистов, журналистов на задании, и они были там, потому что, помимо прочего, это был развивающийся новостной сюжет. Итак, они пришли, чтобы, как мы говорим, освещать события. Подавляющее большинство работало на различные органы государственных СМИ — Associated Press, Reuters, The New York Times, The Washington Post, NBC News, — и их работа заключалась в том, чтобы подкреплять любую версию, которую власти выдают за правду. Но были там в тот день и независимые журналисты.

Один из них — Стив Бейкер. Сейчас он работает на The Blaze. И был он там затем же, зачем и остальные: наблюдать за ходом протестов и освещать их. И как многие репортёры в тот день, он в итоге прошёл вместе с толпой в здание Капитолия. Прошёл мирно, ради освещения событий. Это не наши догадки. Он вошёл не для того, чтобы бить окна или тыкать в людей древком от флага, —он был там, чтобы освещать события. Как журналист. И у нас есть видео с Бейкером в Капитолии, выведем его на экран.

Видите, он не хулиганит, не нападает на полицию. Просто стоит и наблюдает за происходящим вокруг, освещает события. Но поскольку Стиву Бейкеру не хватило мудрости устроиться на работу в The Washington Post, или The New York Times, или любое другое издание, работающее на администрацию Байдена, ФБР выделило его не как репортёра, хотя он репортёр, а как мятежника.

За то, что он там был, ему потом предъявили обвинения в преступлениях, в том числе в нарушении порядка в охраняемом здании, в участии в шествии, демонстрации или пикете в здании Капитолия. И это всерьёз, это не шутка.

Кстати, никто не встал на защиту Стива Бейкера. Ни одна из правозащитных организаций для журналистов не вступилась за него, не сказала ни слова. Когда Бейкер был арестован в офисе ФБР в Далласе — вот видео, Бейкер пришёл на свой арест добровольно, — как вы видите, его подвергли унижению. Ему сковали руки за спиной — не потому, что он представлял для кого-то угрозу, а потому, что они хотели подать прозрачный сигнал всем остальным: легитимными будут считаться только СМИ, лояльные режиму, — остальных раздавят.

Дата выхода в эфир 19 марта 2024 года.