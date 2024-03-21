 

Фермеры возмущены нежеланием ЕС возвращать пошлины на украинское зерно

21.03.2024, 6:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Европарламент ограничил импорт некоторых украинских продуктов, однако не включил в этот список пшеницу, что вызвало негодование у французских фермеров, рассказывает France info. Глава ассоциации сельхозпроизводителей AGPB Эрик Тируен подчеркнул, что «нельзя спасти Украину в ущерб европейским производителям зерна», поэтому нужны протекционистские меры.


AP

Французские фермеры надеялись на возвращение таможенных пошлин для украинского зерна, однако Европарламент и 27 стран ЕС договорились лишь ограничить импорт некоторых сельхозпродуктов из Украины за исключением пшеницы, пишет France info. «Они над всеми издеваются, — возмутился в интервью глава ассоциации сельхозпроизводителей AGPB Эрик Тируен. — Притворяются, что хотят защитить, а на самом деле не защищают».

«Нельзя спасти Украину в ущерб европейским производителям зерна», — подчёркивает эксперт. По его словам, необходимо восстановить протекционистские меры: если до конфликта существовала квота на 1 миллионов тонн украинской пшеницы, то теперь она наводняет Францию через Италию и Испанию, обрушивая цены. «Нельзя оставлять всё как есть без ответа, — подчёркивает Эрик Тируен. — Мы слышали заявления французского правительства теперь мы хотим увидеть конкретные и эффективные шаги на европейском уровне». 


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