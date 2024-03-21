ООН: на оккупированных РФ территориях Украины царит «атмосфера страха»

Согласно опубликованному в среду докладу Управления ООН по правам человека, Российская Федерация создала «удушающую атмосферу страха» в оккупированных ею районах Украины.

Авторы документа сообщают том, что в стремлении консолидировать свой контроль над населением этих территорий, власти России совершают «широкомасштабные нарушения» международного права.

В докладе, основанном на более чем 2300 интервью с жертвами и свидетелями, подробно описываются меры, принятые Российской Федерацией для навязывания русского языка, гражданства, законов, судебной системы и учебных программ на оккупированных территориях. Одновременно, как гласит документ, в этих регионах подавляются проявления украинской культуры и идентичности и демонтируется украинская система управления.

– Действия Российской Федерации разорвали социальную ткань сообществ и оставили отдельных людей в изоляции, что имеет глубокие и долгосрочные последствия для украинского общества в целом, – заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, комментируя результаты исследования.

Несмотря на то, что Российская Федерация начала оккупацию украинской территории с Крыма в 2014 году, в докладе основное внимание уделяется ситуации на территории Украины, которая попала под российскую оккупацию после полномасштабного вооруженного нападения, начатого РФ 24 февраля 2022 года (В РФ эти территории называют присоединенными, а вторжение – специальной военной операцией).

С самого начала российские вооруженные силы, действуя в условиях общей безнаказанности, как указывается в пресс-релизе Управления ООН по правам человека, совершали массовые нарушения, включая произвольные задержания гражданских лиц, часто сопровождавшиеся пытками и жестоким обращением. Отмечены также случаи насильственного исчезновения. Первоначально российские вооруженные силы преследовали лиц, которые, по их мнению, представляли угрозу безопасности, но со временем эти репрессии распространились на каждого, кто, по их мнению, выступает против оккупации.

Российские войска, как отмечается в докладе, также применяли силу для подавления мирных протестов, ограничивали свободу выражения мнений, вводили строгий контроль за передвижением жителей и грабили дома и предприятия.

Оккупационные власти отключили украинский интернет и мобильные сети, теле- и радиоканалы, а весь цифровой трафик был перенаправлен через российские сети, что позволило контролировать информацию, доступную в Интернете, и помешало населению свободно получать информацию из независимых источников новостей, от родственников или друзей. Людей поощряли доносить друг на друга, заставляя их бояться даже своих друзей и соседей.

В докладе отмечается, что определенные действия России, направленные на подавление проявлений украинской идентичности, затронули, в частности, детей. Российская Федерация заменила украинскую учебную программу на российскую во многих школах и ввела учебники с нарративами, призванными оправдать вооруженное нападение на Украину. Она также вербует детей в молодежные группы, чтобы привить им «русский патриотизм».

На людей на оккупированных территориях оказывают давление и принуждают к получению российских паспортов, говорится в докладе. Те, кто отказывался, подвергались критике со стороны оккупационных властей и ограничениям свободы передвижения. Постепенно им отказывали в трудоустройстве в государственном секторе, а также в доступе к медицинскому обслуживанию и социальному обеспечению.

В докладе также подробно описана ситуация в районах, возвращенных украинской армией в конце 2022 года, включая Николаев и части Харьковской и Херсонской областей, к которым впоследствии имело доступ Управление ООН по правам человека.

– Вторжение, оккупация и последующий захват Украиной этих районов оставили после себя поврежденные дома и инфраструктуру, земли, загрязненные минами и взрывоопасными пережитками войны (ВПВ), разграбленные ресурсы, разрушенную местную экономику и травмированное, недоверчивое сообщество, – говорится в докладе.

В нем отмечается, что правительство Украины столкнулось с проблемой возобновления предоставления услуг в этих областях. Кроме того, властям Украины пришлось бороться с последствиями нарушений международного гуманитарного права и международного права в области прав человека во время оккупации, в том числе в рамках широкого спектра расследований военных преступлений.

В докладе выражается обеспокоенность в связи с расплывчатыми формулировками Уголовного кодекса Украины, которые приводят к тому, что людей преследуют по обвинению в сотрудничестве с оккупационными властями за действия, законно совершавшиеся ими в соответствии с международным гуманитарным правом, например, такие как работа по обеспечению основных услуг. Судебное преследование также осуществлялось в отношении лиц, которые сотрудничали с оккупационными властями под принуждением.

– Такое преследование трагически привело к тому, что некоторые люди стали жертвами дважды – сначала во время российской оккупации, а затем еще раз, когда их преследуют за коллаборационизм. Этот риск потенциального судебного преследования посеял страх среди тех, кто жил или все еще живет под оккупацией, и усиливает разногласия, – предупредил Верховный комиссар, призвав Украину пересмотреть свой подход.

Верховный комиссар в очередной раз призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить вооруженное нападение на Украину и отойти к международно признанным границам в соответствии с соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН и международным правом.

– Учитывая масштабы и глубину нарушений, от которых страдают те, кто находится под оккупацией, необходим комплексный подход к привлечению к ответственности [за эти нарушения], включающий как уголовное правосудие, так и более широкие меры, способствующие установлению истины и возмещению ущерба, – сказал Тюрк. – Международное сообщество должно поддерживать Украину во всех этих аспектах.