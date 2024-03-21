 

ЕС намерен в срочном порядке предоставить Киеву дополнительную помощь

21.03.2024, 4:31, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Европейские лидеры соберутся на саммит для обсуждения дополнительного пакета военной помощи Украине, пишет Associated Press. В ЕС ощущают необходимость безотлагательно решить этот вопрос, потому что наступает поворотный момент в конфликте, который становится одной из важнейших тем на выборах в Европарламент.


AP

Украине безотлагательно нужна помощь с запасами вооружения — лидеры стран Евросоюза собираются обсуждать этот вопрос на саммите в четверг, пишет Associated Press. На фоне предстоящих выборов в Европарламент крупнейшая правоцентристская Европейская народная партия назвала безопасность своей главной задачей, и теперь всё сложнее отделить предвыборную риторику от настоящего беспокойства о судьбе Украины.

Председатель Евросовета Шарль Мишель в приглашении на саммит подчеркнул, что в конфликте наступает «поворотный момент», для которого необходима непоколебимая решимость и срочная концентрация сил. По его словам, приоритетной задачей является «быстрое обеспечение Украины военной помощью», а также укрепление обороны самой Европы благодаря переходу к военной экономике.


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