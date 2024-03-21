 

Личные данные Кейт Миддлтон пытались похитить из клиники, где принцесса перенесла операцию

21.03.2024, 3:15, Новости дня
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Недавно Кейт Миддлтон появилась на публике вместе с мужем принцем Уильямом. Пара посетила один из своих любимых фермерских магазинов. Фотографии этого момента быстро распространились в Сети. Поклонники при этом смогли удостовериться в том, что у принцессы Уэльской все в порядке — она сияла от счастья.

Однако после этого случая возник очередной скандал, информация о котором распространяется в британских таблоидах. Дело заключается в том, что в клинике, где Кейт Миддлтон делали операцию, произошла попытка взлома. Оказалось, что один из сотрудников попытался получить конфиденциальную информацию из личного дела принцессы.

Подобное нарушение конфиденциальности вызвало волну общественного негодования. Сейчас журналисты и светские обозреватели работают над тем, что заполучить более подробную информацию об инциденте. Если всплывут данные предполагаемого злоумышленника, дело может принять еще больший масштаб.

Ранее представители Кенсингтонского дворца заявляли, что принцесса не желает делиться подробностями своей госпитализации. Поклонников просили настоятельно проявить терпение. По сообщению Daily Mail, в клинике началось расследование данного инцидента.


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