 

Bild – в Германии скрывают масштабы школьной катастрофы

21.03.2024, 1:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Германия скатывается в катастрофу в сфере школьного образования, пишет Bild. По всей стране отменяются сотни тысяч уроков, а дети остаются без полугодовых, а порой и без итоговых оценок по самым разным предметам. Всё это связано с тем, что Германии не хватает тысяч учителей, в то время как учеников становится всё больше.


AP

Страна поэтов и мыслителей скатывается в образовательную катастрофу, бьёт тревогу Bild. Каждый год в Германии отменяются сотни тысяч уроков. Несмотря на это, только две федеральные земли проверяют, получают ли вообще ученики оценки в табеле. И не без оснований, как показывает шокирующий пример Тюрингии.

Отмена уроков в первом полугодии была настолько серьёзной, что в 51 232 случаях ученики не получили оценки в табеле. 270 детей даже ушли домой без оценки по родному для них немецкому языку. Для 70 учеников не было возможности получить оценку по математике. Только по музыке не получили итоговой оценки более 10 тыс. учеников. Тысячами измеряются также отсутствующие у школьников оценки по рисованию, этике, географии, химии, физике, иностранным языкам, истории и физкультуре. Количество отсутствующих оценок в табеле увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом.

В целом, каждая третья общеобразовательная школа сообщила о пробелах в табелях успеваемости. Чисто математически, пострадал каждый пятый из 257 тыс. учеников в Тюрингии. Причина этого в том, что в Тюрингии не хватает 2 тыс. учителей, потому что зачастую на пенсию уходит больше, чем набирается, в то время как число учеников растёт.

В Саксонии-Анхальт, где не хватает 1,5 тыс. учителей, в отчётах за полугодие 2022/23 года 27 245 учеников не получили оценку хотя бы по одному предмету. Несмотря на это, школам здесь пока не пришлось сообщать об отсутствующих оценках в табеле. Все остальные федеральные земли уклоняются от ответа или заявляют, что нет никаких исследований или признаков того, что оценки за полугодие не могут быть выставлены в широком масштабе.

Отсутствие уроков и нехватка учителей по всей Германии говорят о том, что в школьных отчётах больше пробелов, чем признают федеральные земли: по данным профсоюза учителей, только в Нижней Саксонии не хватает 8 тыс. учителей, а министерство Северного Рейна — Вестфалии говорит о 7,1 тыс. вакантных преподавательских позиций.


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