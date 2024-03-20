 

Politico – РФ побеждает в глобальной борьбе за экспорт зерна

20.03.2024, 19:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Пока Европу охватывают протесты фермеров, РФ наращивает свои позиции на мировом рынке зерна. Благодаря исключительно благоприятной погоде за последние два года стране удалось собрать рекордный урожай пшеницы и успешно реализовать его на мировом рынке, пишет Politico.


AP

Фермеры по всей Европе вышли на улицы, выступая против украинского импорта. Массовое недовольство вынудило правительства ЕС пойти на огромные уступки протестующим и подорвали политические связи Киева с западными союзниками, пишет Politico. 

Основная причина, по которой европейские фермеры не могут продавать свои товары в этом году, «не имеет ничего общего» с Украиной. Всё дело в России, ведь её рекордный урожай и непревзойдённый экспорт привели к снижению цены на сельскохозяйственные товары, считает издание.

Благодаря исключительно благоприятной погоде РФ за последние два года вырастила беспрецедентное количество пшеницы и успешно реализовала её на мировом рынке. Это обратило вспять бум цен на зерно и снизило их до уровня, который оказался нерентабельным для фермеров в таких странах, как Польша, отмечает Politico.

Несмотря на всё внимание к украинскому импорту, некоторые страны Евросоюза продолжают приобретать дешёвую продукцию Москвы. В число постоянных покупателей российского зерна входят Испания, Италия и Франция, подчёркивается в статье.

На фоне политической нестабильности в ЕС РФ в значительной степени удалось отвлечь внимание от себя, перенаправив огромный экспорт пшеницы в другие регионы мира, где она стремится сохранить геополитическое влияние. За последний год Москва поставила сотни тысяч тонн бесплатного зерна в страны Африки и Азии. Она также подписала выгодные соглашения с государствами Латинской Америки, чьи собственные урожаи были уничтожены экстремальными погодными условиями, обращает внимание Politico.


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