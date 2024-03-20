 

СТРАНА – полиция Милана арестовала украинского неонациста, который нападал на мигрантов

20.03.2024, 12:40, Новости дня
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В Италии арестовали 16-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в четырёх нападениях в метро Милана. Как пишет «СТРАНА», неонацист выбирал жертв на основе «географической принадлежности», а перед нападением показывал мигрантам татуировку со свастикой на груди.


AP

Полиция итальянского Милана арестовала 16-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в четырёх нападениях в городском метро в ночь на 29 февраля. Как пишет «СТРАНА», несовершеннолетний неонацист выбирал жертв на основе «географической принадлежности»: в двух случаях от его действий пострадали уроженцы Шри-Ланки.

Нападения на них, как отмечает полиция, происходили после того, как юноша показывал мигрантам татуировку со свастикой на груди.

В ходе операции по задержанию офицеры изъяли у нападавшего мачете с выгравированной на нём надписью «Белая сила»*, нож, несколько молотков, знамя с надписью «Дуче» и экземпляр книги «Майн кампф» Адольфа Гитлера.

* Международное Национал-социалистическое движение «Белая сила» (NS/WP, National Socialism/White Power, NS/WP Crew, Sparrows Crew/White Power, «Национал-социализм/Белая сила, власть») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 21.05.2021.

 

 


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